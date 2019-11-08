Diyanet-Sen Başkanı: Saatlerce AVM'lerde gezerken ayakları ağrımayanlar, camiye gelince 'Belimiz, dizimiz ağrıyor' diyor

© AA / Musa Öztürk Bursa'da caminin musluklarını çalan hırsızlık zanlısını cemaat yakaladı Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'in İstanbul Ortaköy'deki Teşrifatçı Hacı Mahmut Camisi içerisindeki sandalyeleri gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaşması üzerine 'sandalyeli namaz' tartışması yaşanmıştı.

Konuyla ilhili açıklamalarda bulunan Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar, Diyanet'in daha önce istisnai durumlar dışında sandalyede namaz kılınmasının doğru olmadığına yönelik fetva verdiğini, ancak kimsenin bunu dinlemediğini söyledi.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre, camide ibadet etme şekillerinin herkes tarafından bilindiğini kaydeden Bayraktutar "Sağlıklı insanların ayakta namazı kılmaları dinimizin emridir. Ayaklarından rahatsız olanlar oturarak ayaklarını kıbleye doğru yönelterek namaz kılmaları gerekir. Uygun olan budur" dedi.

'AVM'yi ayakta geziyorlar'

Din görevlilerinin de bu konudan muzdarip olduğunu ifade eden Mehmet Bayraktutar "Bu durum artık bir alışkanlık haline geldi. İmam arkadaşlar bu sandalyeleri ve tabureleri kaldıramıyor. Çünkü insanlar baskı yapıyorlar. Saatlerce sokakta, alışveriş merkezlerinde gezerken ayakları ağrımayanlar, camiye gelince 'Belimiz, dizimiz ağrıyor' diyor. Bu uygun değil. Artık burada bir suiistimal var. Bunun engellenmesi lazım" diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunun bu konuyu çok iyi irdelemesi gerektiğinin altını çizen Bayraktutar "Bu konu sık sık gündemde tutulmalı. Yeni bir namaz modeli oluşturulmamalı. Namaz, nasıl kılınacak bellidir. Peygamber efendimiz tarif etmiştir. Bunun başka bir tarifi yoktur" ifadesini kullandı.