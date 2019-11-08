İmamoğlu'ndan tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında açıklama: Şerh koyuyorum…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasının direktörlüğünü yapan Necati Özkan tarafından kaleme alınan 'Kahramanın Yolculuğu: Yeni Nesil Siyasetin Zaferi' adlı kitap hakkında açıklama yaptı.

Özkan'la 6 yıldır birlikte çalıştıklarını aktaran İmamoğlu, "Herkesin bir bakışı olacaktır. Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu: Her ne kadar kendisi beni kahraman diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum" dedi.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Necati Beyle uzun yıllardır beraberiz. Kendisiyle organik bir tanışmamız var. Necati Bey’in profesyonel bir meslek yaşamı var. Benim de kendim olmak gibi bir huyum var. Onun da katkılarıyla önümüzdeki taşları temizlediği, bize yol arkadaşlığı yaptığı bir süreç yaşıyoruz 6 yıldır. 6 yıla sığdırdığımız en büyük başarı İstanbul seçimi. Kendi gözüyle bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu, kampanya dilinin neyi etkilediğini Necati Bey’in bu bakışı çok değerli bir bölüm. Herkesin bir bakışı olacaktır. Ama kitabın şu noktasına bir şerh koyuyorum o da şu: Her ne kadar kendisi beni 'kahraman' diye tanımlasa da ben kendimi kahraman diye tanımlamıyorum. Çünkü insan kendine kahraman dememeli, kahraman olmak büyük sorumluluk ister, zaman ister, olgunluk ister. Ben sadece bir başlangıca imza attım. Daha büyük bir imza atmak isteyen, hizmet etmek isteyen bir belediye başkanıyım."