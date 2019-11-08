Sedat Peker tepkili: Yeni kurulan siyasi gruplarla görüştüğüm için paylaşımlara ara verdiğimi söylüyorlarmış

Sedat Peker, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partiyle görüşmeler gerçekleştirdiği için sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmadığı iddiasına tepki gösterdi.

"Çocukluğumdan bugüne kadar beni çok yoran migren ağrılarımla ilgili bir süredir tedavi görüyorum. Bu yüzden dolayı düzenli paylaşımlarımı yapamadım" diyen Peker, şöyle devam etti:

"Geçen gün sözünün güvenilirliğinden emin olduğum bir dostum ziyaretime gelerek ortalık bu kadar karışıkken paylaşım yapmama sebebimi, bazıları yeni kurulan siyasi gruplarla görüştüğüm için paylaşımlara ara verdiğimi söylüyorlarmış. Bu kardeşimize önce tebessüm edip sonra da geçmişte yaşanan bir örneği anlattım.

'Biz Müslüman Türk'üz, kancık değiliz'

İttihat ve Terakki yılmaz fedailerinden olan, I. Dünya Savaşı sonrasında Berlin'de Ermeni komitacılar tarafından şehir edilen Doktor Bahattin Şakir'e, I. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bazıları gelerek, 'Savaşın sonu iyi görünmüyor. İngiliz, Fransız ve Ruslarla anlaşma yaparak, savaştan çekilip hatta onların paktına katılırsak savaş sonunda belki Osmanlı'ya daha insaflı davranırlar' denildiğinde Doktor Bahattin Şakir, bu teklifi getiren aynı zamanda da dostları olan devlet görevlilerine dönerek şöyle der:

'Biz Müslüman Türk'üz, kancık değiliz.' 'Galiba siz ne dediğinizin farkında değilsiniz' tavrıyla onları tersler.

​Bundan 5 sene önce Ergenekon terör örgütü suçlamasıyla cezaevinde yatarken bir elimde bozkurt bir elimle de Rabia işareti yaparak AK Parti ve MHP'nin birleşmesini ortaya atmıştım. 'Başka türlü bu coğrafyadan tek parça olarak ülkemizi kurtaramayız' diyerek fikrimi belirtmiştim. O zamanlar her iki partiden birçok arkadaşımız bana ağır sözler söylediler. Tebbesüm ederek onlara kızmadığımı söyledim. İyi bir tarih okuyucusu olduğumdan bugünkü adıyla Cumhur İttifakı'nın kaçınılmaz olduğunu, bir gün mutlaka kurulucağını söylemiştim.

'Cumhur İttifakı gerçekliğini kamuoyunda dile getiren ilk kişiyim'

Şahsıma yeni kurulmaya çalışılan ittifaklarla görüştüğüm için paylaşım yapmıyor sözünü söyleyenlere vatan fedaisi Doktor Bahattin Şakir'in sözünü hatırlatırım: 'Biz Müslüman Türk'üz, kancık değiliz.'

Ben Cumhur İttifakı gerçekliğini kamuoyunda dile getiren ilk kişiyim. Ben bu fikri Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti veya Milliyetçi Hareket Partisi'nin kayıtlı üyesi olduğum için söylemedim.

Dünyadaki tüm emperyalistlerin ülkemizi parçalamak için kurguladıkları oyundan tek parça çıkabilmemiz için başka çare olmadığını söyledim. Bugün de bu fikri savunuyorum, yarın da bu fikri savunacağım. Ayrıca hayatımın sonuna kadar da bu fikrimden asla vazgeçmeyeceğim.

Biz Müslüman Türk'üz, kancık değiliz."