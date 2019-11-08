Prof. Özdemir Nutku hayatını kaybetti

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tiyatro sanatçısı ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku bugün 88 yaşında hayatını kaybetti.

Nutku, 10 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Konak Sabancı Kültür Sarayı’nda yapılacak olan törenin ardından toprağa verilecek.

Fakültemizin Kurucularından Değerli Hocamız Prof. Dr. Özdemir Nutku'yu Kaybetmenin Üzüntüsünü Yaşıyoruz. pic.twitter.com/KZVkDVYfmy — DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (@deugsfofficial) November 8, 2019

​Prof. Dr. Özdemir Nutku tiyatro alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Nutku, 9 Eylül Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tiyatro Bölümü’nü kurdu. Nutku, bugüne kadar 37’si tiyatro, 22’si çeviri, 4’ü şiir, 12’si oyun ve uyarlama, 2’si senaryo, 1’i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.