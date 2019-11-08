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15:32 08 Kasım 2019
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    CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Man Adası belgelerini gösterdi.

    Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği 'Man Adası' tazminatına ret

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödenmesine yönelik karar bozuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel ise verilen kararın sadece usuli yönden bir bozma olduğunu söyledi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası' iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödenmesine yönelik karar bozuldu.

    Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik alınan kararla ilgili, "Haklılığımız, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 4. Daire Mahkemesi'nce tespit edilerek hukuksuz mahkeme kararları ortadan kaldırılmıştır" dedi.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre avukat Çelik, şunları söyledi:

    "Bilindiği üzere Man Adası özelinde Genel Başkanımız tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Genel Başkanımız aleyhine Erdoğan tarafından davalar açılmıştır. Ne varki açtıkları davaların haksız olduğunu, diğer bir söyleyişle Genel Başkan açıklamalarının doğru olduğu bilen davacı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları hukuksuz ve meşru olmayan yollara başvurarak Mahkeme hakimlerinin tamamını değiştirtmiş ve kendi talepleri doğrultusunda hukuksuz karar verecek hakimlerine kavuşmuşlardır! O süreçte tüm taleplerimiz o hakimlerce reddedilip 1 milyon lirayı aşan tazminat kararlarına karar verilmiştir. Ancak o aşamada dahi o hukuksuz kararların yok hükmünde olduğunu, nihayetinde bunun ve haklılığımızın açığa çıkacağını ifade etmiştik. Gelinen süreçte de haklılığımız, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 4. Daire Mahkemesi'nce tespit edilerek hukuksuz Mahkeme kararları ortadan kaldırılmıştır. Açıkçası baskı altındaki Türk yargısı, Erdoğan’a iyi bir ders vermiştir. Dileriz ki bundan sonra Erdoğan, gerekli dersi çıkarır ve yargıyı emellerine alet etmekten kaçınır."

    Erdoğan'ın avukatı: Karar sadece usuli yönden bir bozma

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Kılıçdaroğlu hakkında 'Man Adası' davası kapsamında ödemeye mahkum edildiği manevi tazminat kararlarına ilişkin istinaf tarafından bozma kararı verildiği yönüne yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Kılıçdaroğlu: Erdoğan benden korkuyor
    Özel yaptığı yazılı açıklamada, "Davalı sıfatını koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine bozma kararı verildiği yönündeki kamuoyunu yanıltıcı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu minvalde yerel mahkemeler tarafından verilen kararlara ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından usule ilişkin bir bozma kararı verilmiş olup dosyanın esası incelenmemiştir. Yerel mahkemede açılan ve müvekkillere atılan iftira yollu hareketlere ilişkin kazanılan tazminat miktarları vekil sıfatıyla icraya konulmuş olup, yatırılan tazminat miktarları icra dosyasında depo edilmiştir."

    Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usuli eksikliklerin giderilmesi nedeniyle verilen bozma kararının dosyadaki davalı tarafından işlenen haksız fiil tazminat miktarına ilişkin olmadığını belirten Özel, verilen kararın sadece usuli yönden bir bozma kararı olduğunu vurguladı.

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    Etiketler:
    Mahkeme, Ahmet Özel, Tazminat, Celal Çelik, Man Adası, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan
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