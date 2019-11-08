Soylu: Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Kırmızı kategorideki 2 teröristin öldürülmesine Murat Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" dedi. Soylu, IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkeye iadesine pazartesi gününden itibaren başlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 19 Temmuz'da öldürülen 5 PKK'lıdan 2'sinin kırmızı listede yer aldığını söyledi.

Soylu, kırmızı kategorideki 2 PKK'lının öldürülmesiyle ilgili, "Karayılan üzülmüş. Burada milletimize sözümüzdür, Karayılan'ı ölü yılan haline getireceğiz" ifadesini kullandı.

Soylu, IŞİD'lilerin vatandaşı oldukları ülkelere iadesi konusunda ise "Şimdi biz bunları size iade edeceğiz diyoruz. Pazartesiden itibaren başlıyoruz" açıklamasında bulundu.