Dört kardeşin intiharı: Oya Yetişkin hakkında 21 icra takibi çıkarılmış

21 İcra dosyası

İstanbul Fatih Molla Gürani Mahallesi’ndeki evlerinde ölü bulunan ve siyanürle intihar ettiklerinden şüphelenilen dört kardeşten biri olan Oya Yetişkin hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre diğer üç kardeşin maddi ve manevi sorumluluğunu üstlendiği ve düzenli işi olan tek kardeş olduğu belirtilen Oya Yetişkin hakkında sadece Çağlayan Adliyesi’nde 21 tane icra dosyası bulunuyor. Farklı bankalar, Yetişkin’e sürekli maaş haczi yollamışlar, model olarak saatlik çalıştığı üniversiteden de maaşının kesilmesi istenmiş.

Ölümlerin yankısını sürerken, habere göre tanıdıkları Oya Yetişkin’in evin bütün sorumluluğunu aldığını, annesinden kalan borçları ödemek için büyük sıkıntılar yaşadığını söylüyor.

İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki kayıtlar da bu durumu doğruluyor. Oya Yetişkin burada 21’e yakın icra dosyası bulunuyor. Bu dosyaların çoğu da bankalara ait.

Sürekli maaş haczi uygulamışlar

Bankalardaki borçlarını ödeyemeyince bankalar ve varlık şirketleri Yetişkin hakkında sürekli maaş haczi emri yollamış. Dosyalardaki alacaklara göre Yetişkin’in borçlarına bazen yüzde 50 bazen de yüzde 90’ına kadar faiz işlenmiş. Yine aynı şekilde borçlardan dolayı Yetişkin’in maaşına ve banka hesaplarına da haciz konulduğu ortaya çıktı.

Ödeme emirleri üniversiteye gönderilmiş

Sürekli banka borcu ödemeleriyle karşılaşan Yetişkin’in sözleşmeli olarak çalıştığı Mimar Sinan Üniversitesi’ne, Beyoğlu 4’ncü İcra Müdürlüğü tarafından yazı gönderildiği de ortaya çıktı. Noterlik, üniversiteye yazdığı yazıda faiz ve masraflar hariç Yetişkin’in birçok borcunun olduğunu ve maaşından kesinti yapmasını istedi.

Üniversiteden notere yazı

İlamsız takipler

Noterlerin bu talepleri üzerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Şişli 3’ncü İcra Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Dekanlığın notere yazdığı yazıda Yetişkin’in bir borcunun daha ödendiğini, bu borcun bitiminden sonra maaşından kesinti yapılıp hesaplarına para gönderileceğini belirtti: “Fakültemizde görevli sözleşmeli personel olarak görev yapan Oya Yetişkin saat ücreti olarak günlük 110 TL ücretle 04 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında bir ay içerisinde ortalama 20-21 gün çalışmakta olup maaşlarını her ayın 1-5 arasında ödenmektedir. Söz konusu kişinin maaşından ¼ her ay düzenli olarak kesilerek İstanbul 9. İcra Müdürlüğü’ne yatırılmakta olan 25.225.00 TL borcu bulunmaktadır. Borcunun bitiminden itibaren müdürlüğünüzün hesabına maaşın 1/4’ü her ay düzenli olarak 4.988.00 TL kesilerek yatırılacaktır.”

Yetişkin’in kardeşlerine baktığı ve annesinden kalan borçları ödediğine ilişkin bilgilerini tanıdıkları da doğruluyor. Bankalardan kredi kartı alıp kullanan Yetişkin hakkında bankaların ilamsız takiplerini sürdürdükleri de ortaya çıktı. Yetişkin’in tüm bu borçların dışında faiz hariç bazı banklara 6 bin TL, 2 bin 400 TL, bin 500 TL gibi borçları bulunuyor. Bu borçlarla ilgili de kendisine ödeme emirleri gönderilmiş.