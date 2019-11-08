İstanbul'da 8 IŞİD şüphelisi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de öldürülmesinin ardından sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimlik 8 şüphelinin 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı tarafından hazırlanan sevk yazısında, IŞİD adına İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çalıntı araçla temin edecekleri silahları kullanarak eylem yapmayı planladıkları belirtildi.

İstihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.K'nin 29 Ekim öncesinde şüpheli B.Ç'den silah temin ettiğinin anlaşılması üzerine, IŞİD eylemlerinin önüne geçilmesi adına operasyona başlandığı anlatılan yazıda, şüphelilerden elde edilen dijital materyallerde IŞİD örgütüne ait videolar, ses kayıtları, örgütün sözde bayrağı gibi çok sayıda malzeme bulunduğu kaydedildi.

İstanbul Valiliği yakınlarındaki İstanbul Defterdarlığı otoparkında park edilmiş ikiz plakalı çalıntı araç bulunduğu belirtilen yazıda, şüpheli T.G'den elde edilen dijital materyallerin birinde, araç GPS'ini devre dışı bırakma konusunda bilgi içeren ekran görüntüsü bulunduğu aktarıldı.

TEM Daire Başkanlığınca hazırlanan MASAK raporunda şüpheli R.K'nin, hakkında 'örgüte üye olma' suçundan soruşturma yürütülen veya yargılanan kişilerle para transferi ilişkisi olduğu bilgisinin yer aldığı kaydedilen yazıda, R.K'nin üzerinde görülen ve orantısız olarak kabul edilen 1,2 milyon lirayı ülke içerisinde örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere koordine ettiğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Sevk yazısında, IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü haberlerinden sonra Türkiye'den intikam almak amacıyla eylem yapmak istediğinin değerlendirildiği kaydedildi.