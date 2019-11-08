Çavuşoğlu: Terör devleti kurmak istiyorlardı, büyük bir oyunu bozduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Suriye'de bir terör devleti kurulmak istendiğini' belirterek, "Büyük bir oyunu bozduk. Bu oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil, orada terör devleti kurmak isteyenlerin başına da o oyunu devirdik. Tüm rahatsızlıkları da bundan" dedi.

Antalya'da Türk Kızılayın kuruluş yıldönümüne özel olarak birçok sanatçı ve ünlü isim tarafından tasarlanan Hilal-i Ahmer Koleksiyonu'nun da sergilendiği 'Kızılay Dostları' gecesinde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Bugün sahada, masada da güçlü olmak zorundasınız. Masada güçlü değilseniz, sahadaki kazanımlarınızı kaybedebilirsiniz. Sahada güçlü değilseniz, masada eliniz güçlü olmaz" dedi.

'Yeri geldiği zaman Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi Türkiye'nin menfaati için güçlerini göstermeleri gerektiğini' söyleyen Çavuşoğlu, diplomasiyle aylarca uğraştıkları bir meseleyi sahadaki güçlü duruşla tekrar masaya dönerek ABD ve Rusya ile varılan mutabakatta olduğu gibi istenilenin elde edilebildiğini dile getirdi.

'Sert güç' denilen o gücün gösterilebileceğine, kalıcı olanın 'yumuşak güç' olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bir ülkenin değerleridir, kültürüdür, eğitimidir, yaptığınız katkıdır, yurt dışında yaşayan insanlara ulaştırabileceğiniz her türlü yardımdır. İnsani yardım, kalkınma yardımıdır. Dış politikamızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' hedefi doğrultusunda, sahada ve masada güçlü Türkiye, güçlü diplomasi olarak tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.

'Sert gücü gösterdikleri Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Kızılayın da harekete geçtiğini' dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kızılay burada Rasulayn ve Tel Abyad'da 30 bin kişiye ulaştı. Tel Abyad'da 16 hekimle günde 500 kişiye sağlık hizmeti veriyor. Gönüllülük esasıyla Fırat Kalkanı ve Afrin bölgesine 370 bin Suriyeliyi yerleştirdiğimiz gibi Rasulayn ve Tel Abyad bölgesine Suriyeli kardeşlerimizi, Kürt kardeşlerimizi dahil döndüreceğiz. 'YPG ve PKK Kürtlerin temsilcisi' diyorlar. Türkiye'de 350 bin Suriyeli Kürt kardeşimiz, Kuzey Irak'ta da 300 bin Kürt kardeşimiz var. Yaklaşık 650 bin Suriye dışındaki Kürt kardeşlerimiz YPG'nin kontrol ettiği yerlere neden dönmedi? Bunu hiçbir zaman bu ülkelere anlatamadık. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı. Biz büyük bir oyunu bozduk. Bu oyunu da onların başına devirdik. Sadece teröristlerin değil, orada terör devleti kurmak isteyenlerin başına da o oyunu devirdik. Tüm rahatsızlıkları da bundan."