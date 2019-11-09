Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyenlere eyvallah edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.
-Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz.
-Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez."
-Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız.
-Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor.
-Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor.
-İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor.
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