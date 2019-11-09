Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyenlere eyvallah edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani birileri diyor ya 'Suriyeliler gitsin.' Asla biz bunlara eyvallah edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.

-Müslümanlar olarak gerçekten sancılı günler yaşıyoruz. Mezhepçilik fitnesinin ırk, renk, dil, kabile taassubunun kalplerimizi ve zihinlerimizi esir aldığı bir dönemden geçiyoruz.

-Cihanşümul İslam kardeşliğinin sınırı yoktur. Hiç kimse bizim aramıza ayrılık tohumları ekemez."

-Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız.

-Yüzyıllardır barış ve esenlik diyarı İslam beldelerinden yetimlerin, evladını bir kör kurşuna kurban vermiş anaların feryatları yükseliyor.

-Bugün de bir güven toplumu inşa etmek istiyorsak, (Peygamberin) aynı samimiyeti, sadakati, emanet bilincini, ahde vefayı, sevgiyi, saygıyı, merhameti, hayatımıza hakim kılmamız gerekiyor.

-İslam medeniyeti, bir taraftan DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ, PKK, YPG gibi katil sürülerinin diğer tarafta cehaletin mezhep ve meşrep taassubunun cenderesinde adeta kültürel bir soykırıma maruz kalıyor.