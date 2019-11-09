Ordu'daki hidroelektrik santralinde patlama: 4 işçi yaralandı

Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.
Yaralılardan yanık şikayeti fazla olan ikisinin Ünye'ye sevk edildiğini anlatan Demirci, "Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda çalışma yapıyor." dedi.
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