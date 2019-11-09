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10:31 09 Kasım 2019
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    Antalya'da 4 kişilik bir aile ölü bulundu: Sebebi siyanür olabilir

    © DHA /
    Türkiye
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    Antalya'da aynı aileden 2 ve 7 yaşında olan ikisi çocuk dört kişi bir evde ölü bulundu. Aileden haber alamayan yakınlarının polisi aramasıyla olay yerine gelen 3 polis ve 3 sağlık görevlisi evdeki kokudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

    Oya Yetişkin
    © Fotoğraf : Twitter
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    Olay, bugün saat 02:00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakını, dün saat 20:00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü. Gece yarısı yeniden eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.

    Baba ve çocukların cansız bedeni el ele bulundu

    Eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

    Siyanür endişesiyle bina tahliye edildi

    Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı. Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı. 

    Afyonkarahisar'dan özel ekip gelmesi bekleniyor

    İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.

    Evde mektup bulundu

    Akit
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    Eve sabah saatlerinde bir kargo geldiği belirtirken, polis evde yaptığı incelemede, Selim Şimşek'in bıraktığı bir mektup buldu.

    Baba Selim Şimşek'in, mektubunda maddi sıkıntı çektiğini, dokuz aydır çalışmadığını yazdığı belirtiliyor. Babanın, "Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz" ifadelerini kullandığı ifade ediliyor.

    Bina sakinlerinden Mehmet Var, "Saat 03:00 sıralarında kapıcı kapıyı çaldı. 8'inci katta bir ailenin cansız bedenlerinin bulunduğunu söyledi. Polis binayı boşalttı. Komşumuzu çok tanımıyorum" dedi.

    Diğer bir bina sakini Serkan Abacı ise, "Gürültü üzerine uyandım. Kapıyı açıp çıkınca apartman görevlisi 8'inci kattaki bir dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri bulunduğunu, siyanürden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ailenin cesetlerinin bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine apartmanı tahliye ediyoruz dediler. Bir tane kedim var. Onu alıp çıktım. Aileyi tanımıyorum" diye konuştu.  

    Diğer yandan binaya ilk giren ekip, güvenlik gerekçesiyle hastanede gözetim altına alındı. Polis ve sağlık görevlilerinin durumunun iyi olduğu, tedbiren gözetim altında tutuldukları kaydedildi.

    Etiketler:
    intihar, Polis, Ölüm, Aile, Antalya
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