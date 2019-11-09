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12:42 09 Kasım 2019
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    Şahan Gökbakar - Recep İvedik

    Şahan Gökbakar: Recep İvedik ortalama Türk insanının bir mizahı, bu yüzden çok fazla insanı çekiyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Recep İvedik serisinin senaristi Şahan Gökbakar, karakterin ortalama Türk insanının bir mizahı olduğunu ve bu nedenle çok fazla insanı çektiğini söyledi.

    Senarist ve oyuncu Şahan Gökbakar ile Recep İvedik serisinin yönetmeni Togan Gökbakar, Posta gazetesinden Işıl Cinmen'in sorularını yanıtladı.

    Şahan Gökbakar, Cinmen'in "Recep İvedik Güngörenli, eğitimsiz, aşırı, -aşırı kilolu, aşırı kaba, aşırı rahat- normlara uygunsuz hareket eden biri. Toplumun diğer katmanlarıyla ilişkiye geçince de onlarla kendince dalga geçiyor. Mesela bir CEO’nun ensesine vuruyor, yoga sınıfını birbirine katıyor… Yaptıklarının bir sonucu ya da karşılığı da olmuyor. Bu bir rövanş duygusu yaratıyor olabilir" şeklindeki ifadesi üzerine şunları söyledi:

    "Bunlar Recep’in bir yanı… Başka özellikleri de var; mesela delikanlı, dürüst, parada pulda gözü yok. Babaannesinden kalan 300 TL’yle yaşayan bir insan. Bir cüzdan bulunca Antalya’ya sahibine götürecek kadar iyi yürekli. Aynı zamanda milliyetçi ve vatansever bir yanı var.

    İstemeden de olsa milli takımın başına bir şey getirdiğinde 'Gerekirse kendimiz yarışırız' deyip olimpiyatlara katılacak kadar vatanını seviyor. Kazanmak için her türlü legal, illegal oyunu yapıp amacına ulaşmaya çalışan bir yönü de var. Bir çocuk kadar laflarını seçmeden konuşur, kurala ve toplumsal normlara uymadan başına buyruk takılır.

    Zaman zaman da iğrençleşiyor. Çok yönlü bir karakter olduğu için toplumdaki birçok karakteri karşılıyor. Recep İvedik, genelin gördüğü, bildiği, aşina olduğu, ortalama Türk insanının bir mizahı. Bu yüzden çok fazla insanı çekiyor."

    Cinmen'in "Seriyi hiç izlemeyen, mesafeli duran hatta bu filmlerden nefret ettiğini söyleyen bir kesim de var" yorumu üzerine ise iki isim şu ifadeleri kullandı:

    Şahan Gökbakar: "Seven, sevmeyen, izlemeyen olabilir ama nefret edenler bana çok normal gelmiyor. Ben hayatımda bir film karakterinden nefret etmedim. Bu insanlar birçok şeyden nefret ediyor olmalı, belki yaşadıkları ortamdan da nefret ediyorlardır. Varoluşlarını nefret etmekle tanımlayan insanlar bunlar."

    Togan Gökbakar: "Nefret uç bir his. Sevmediğin bir yemekten nefret etmezsin değil mi? Sadece yemeyi tercih etmezsin. 'Bamyadan nefret ediyorum' demeyiz."

    Şahan Gökbakar: "Bamya yemiyorum çünkü sümüksü' filan denir. Ha ama bu bamyanın umurunda mı? Bamya yine bamya."

    Etiketler:
    film, çekici, Mizah, Recep İvedik, Şahan Gökbakar
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