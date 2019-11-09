MSB: YPG son 24 saatte 8 taciz saldırısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada YPG'nin son 24 saatte roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 ihlal gerçekleştirdiklerini belirtti.

MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan, roket ve keskin nişancı atışıyla toplam 8 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/rPhgftZm6c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 9, 2019

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