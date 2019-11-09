Kalın-Jeffrey görüşmesi: Gündemde Suriye'deki gelişmeler ve Erdoğan'ın ziyareti vardı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti vardı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile Dolmabahçe'de bir araya geldi.

Görüşmede Suriye ile ilgili son gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyareti gündeme geldi. Güvenli bölge, İdlib’deki son durum, Suriye siyasi çözüm sürecindeki ilerleme ve Anayasa Komitesinin çalışmaları da etraflıca görüşüldü.

BMGK 2254 kararı çerçevesinde Anayasa Komitesi çalışmalarının bir an önce sonuç vermesi ve Suriye'de şeffaf, adil ve özgür seçimlerin yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

17 Ekim'de ABD ile güvenli bölge konusunda varılan anlaşma doğrultusunda işbirliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. IŞİD ve PKK başta olmak üzere tüm terör unsurları ile mücadele konusunda Türkiye'nin kararlığı yinelendi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği ABD ziyaretinin gündemine ilişkin detaylar konuşuldu.