THY'nin 10 Kasım videosu: Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için hazırladığı videoyu resmi Twitter hesabında paylaştı.
'10 Kasım' 'Böyle Güzel Mavi Görmedik' hashtaglerinin kullanıldığı video için, "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" notu düşüldü.
🇹🇷— Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 9, 2019
Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik pic.twitter.com/RZGfLFAzHb
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