THY'nin 10 Kasım videosu: Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik

Türk Hava Yolları (THY), Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için bir video hazırladı. Videoda “Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz" dedi.