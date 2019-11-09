İmamoğlu: Merkel'i İstanbul'a davet ettim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya Başkanı Angela Merkel'e çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve kendisini İstanbul'a davet ettiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Merkel'i İstanbul'a davet ettiğini belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul’a davet ettim."

Berlin Duvarı’nın yıkılışı sebebiyle yapılan etkinlikte Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile sohbet ettik. Merkel’in tebriğini demokrasi sınavını başarıyla geçen şehrimiz adına aldım. Kendisine 16 milyon İstanbullunun selamını ilettim ve İstanbul’a davet ettim. pic.twitter.com/0FoLXQtQGM — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 9, 2019

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