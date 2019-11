Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim

Gazeteci Sabahattin Önkibar, Oda TV'de yayınlanan yazısında uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

Bir dönem Star Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini yürüttüğünü hatırlatan Önkibar, Uzan ile tanışıklığının bu döneme dayandığını söyledi:

"Cem Uzan yakın geçmişin büyük iş adamı ve aynı zamanda medya patronuydu ki tanışıklığımız bir dönem Star’ın Ankara Temsilciliğini yapmamdan. Keza Cem Uzan Genç Partiyi kurup 2002 seçimlerinde rüzgâr estiren önemli bir siyasi figürdü."

Sohbetin off the record (yazılmamak kaydıyla) ve on the record (yazılmak kaydıyla) olarak ikiye ayrıldığını belirten Önkibar, Uzan'ın ifadelerinden bazı başlıkları okurlarına aktardı:

- İki ay içinde ülkeme döneceğim.

- Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım.

- İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye’yi ayağa kaldıracağım.

- Bundan sonda tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet.

- Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerle hapse girmekten imtina etmem.

Önkibar, Uzan'ın, yaşadığı yargısal sorunlar hakkında da şu ifadeyi kullandığını belirtti:

"Hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım...Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkûm etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."