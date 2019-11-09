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18:29 09 Kasım 2019
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    Devlet Bahçeli

    Bahçeli'nin 10 Kasım mesajı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Atatürk’ün çizdiği yol haritasına tamamıyla münasiptir

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için yayımladığı mesajında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

    Bahçeli mesajında "Kuruluş ruhu hamd olsun ayaktadır. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir. Yeni hükümet sistemiyle milli birlik ve beraberlik çok güçlü bir şekilde teyit edilmiş, iç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, aynı zamanda yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir mücadele cephesi açılmıştır" dedi.

    Bahçeli'nin mesajı şöyle:

    "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe yön veren, talihe yol açan, yaşadığı zamanın dışına çıkıp ülkesinin ve milletinin yol başçısı olan büyük bir kumandan, imrenilecek bir devlet adamı, eşsiz bir siyaset ve dava insanıdır.

    Vefatının ardından geçen 81 yıllık zaman diliminde, Türk milletinin ona duyduğu hürmet ve bağlılık hiç azalmamış, eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç aşınmamıştır.

    Çünkü aziz Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri olarak sivrilmiştir.

    Her fani ölümü tadacak, her naçiz vücut günü saati geldiğinde toprakla buluşacaktır.

    Nitekim hayatın ve manevi nizamın şaşmaz gerçeği budur.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu idrak ve ifade edip Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline inançla adamıştır.

    Onun mizacında korku, meşrebinde taviz ve teslimiyet yoktur.

    Aziz Atatürk şerefli yaşamanın ve tam bağımsızlık onurunun somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir.

    Mütareke yıllarında düşman işgalini asla kabullenmemiş, esaret ve erimeyi asla tasvip etmemiş, bu nedenle de Milli Mücadele’ye liderlik yaparak milletin egemenliğine dayalı bir yönetim ve rejim modelini inşa ve ihya etmiştir.

    Türkiye Cumhuriyeti iman ve iradeyle tutuşan diriliş ve kurtuluş ateşinin hem müftehir mükâfatı hem de muazzez neticesi olmuştur.

    İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, hedefleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmelidir.

    'Onu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir'

    Bir matem döneminden ziyade bir muhasebe ve murakabe günü olan 10 Kasım aziz Atatürk’ün her yönüyle bilinmesi ve özümsenmesi açısından mühim bir zamana işaret etmektedir.

    Onu anladığımız ölçüde hakkıyla ve layıkıyla anlatacağımız da bir hakikattir.

    Diğer yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasını karalamak, eser ve izlerini kundaklamak niyetinde olan işbirlikçilerin ahlaksız ısrar ve iddialarında bugüne kadar bir gerileme yaşanmamıştır.

    Hala onun ismine bile tahammül edemeyen hayırsızlara, 57 yıllık hayatını kötülemek ve kötü göstermek için fırsat kollayan hayâsızlara tesadüf etmek acıklı bir hüsrandır.

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere muvafık şekilde yorumlamış bir siyaset dehasıdır."

    'Ona karşı yapılan saldırıların temelinde Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan belli'

    Ona karşı yapılan saldırıların, atılan iftiraların, aslı astarı olmayan ithamların temelinde Türklüğün bekasına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına yönelik hazımsızlık olduğu ayan beyan bellidir, hatta belgelidir.

    Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten kim ya da kimler rahatsızsa onlara dikkat etmek, tuzaklarına karşı uyanık olmak büyük bir mecburiyettir.

    Türkiye Cumhuriyeti onun göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bugün çok daha güçlü, çok daha güvenli ve dik duruşludur."

    "Yeni hükümet sistemiyle milli birlik ve beraberlik çok güçlü bir şekilde teyit edilmiştir"
    "Kuruluş ruhu hamd olsun ayaktadır.

    Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yol haritasına, tarihi gerçeklere, Türk milletinin ruh köküne tamamıyla müzahir ve münasiptir.

    Yeni hükümet sistemiyle milli birlik ve beraberlik çok güçlü bir şekilde teyit edilmiş, iç ve dış mihraklara, terörizme, terör örgütlerine, aynı zamanda yerli ve yabancı destekçilerine karşı muazzam bir mücadele cephesi açılmıştır.

    Aziz Atatürk’ün yolundan sapanlar, terör örgütleriyle emel birliği içinde olanlar, demokrasi ve insan haklarını keyiflerine göre çarpıtıp tahrip edenler zamanı geldiğinde hesap verecekler, bedel ödeyeceklerdir.

    29 Ekim 1923’ün yörüngesinden savrulup FETÖ, PKK/YPG’nin çekim alanına girenlerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü fazilet ve ferasetle idraki akla da mantığa da aykırıdır.

    Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 81.yıldönümünde aziz Atatürk’ü rahmetle, şükranla, saygıyla anıyorum.

    Ruhu şad, mekânı cennet olsun diyorum.

    Herkes bilmelidir ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’dir, Türk vatanın istiklal ufkudur."

    Etiketler:
    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Devlet Bahçeli
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