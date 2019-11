HDP Eş Genel Başkanlarına soruşturma

’nin geçen hafta sonu yapılan 3'ncü Olağan Kongresi’ne katılan ve konuşma yapan HDP eş genel başkanlarıhakkındaiddiasıylatarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Buldan ve Temelli hakkındaki dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Habertürk'ün haberine göre Temelli, yaptığı açıklamada, “Yaptıkları altında ezilenler yaptıklarını gizlemek için HDP’ye saldırıyorlar. Bizler hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi. Temelli içinde bulundukları durumun yaşadıklarının özeti olduğunu söyleyerek, “Ağzımızı her açtığımızda yeni bir soruşturma başlatılıyor. Bu yargının talimatla çalıştığının göstergesi. Ancak yargı talimatla çalışma noktasını da geçti. Artık her durumda kendilerine vazife çıkarır bir haldeler” diye konuştu. “Nerede iktidarı ve politikalarını eleştirsek soruşturma açılıyor” diyen Temelli, “Bu soruşturmalar susmamıza, sinmemize yönelik bir tehdit. Ortada yargı konusu dahi olabilecek bir durum yok. Bizler her şeye rağmen hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca soruşturma kapsamında sekiz kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin ise arandığı öğrenildi.