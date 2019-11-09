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23:37 09 Kasım 2019
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    Metin Feyzioğlu: Ilıcak ve Altan aklanmamıştır

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan hakkında, "lıcak ve Altan aklanmamıştır. Bu kişilerin sırf siyasi iktidara muhalif diye vaktiyle devleti ele geçirme noktasına gelmiş bir hain, kanlı, sefil terör örgütünü her cümleleriyle desteklediklerini lütfen kendilerine 'Demokratım' diyenler unutmasın" dedi.

    Nazlı Ilıcak cezaevinden çıktı
    © DHA /
    Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan cezaevinden tahliye edildi
    Feyzioğlu, Anadolu Yayıncılar Derneğinin kahvaltılı basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Son dönemde FETÖ davaları tahliyelerine ilişkin soru üzerine Feyzioğlu, istinaf aşamasında cezası kesinleşmiş, infazı başlamış 10 bin kişinin Yargıtay denetimi açıldığı için hükümlü olmaktan kurtulduğunu, sanık pozisyonuna geri döndüğünü söyledi. Feyzioğlu, “Yargıtay denetleyecek. Bunlar kim? Ezici çoğunluğu siyasi iktidara muhalif. Hadi bunu yazın. Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu temyiz denetimine açılmış. Yazsanıza bunu, sabahtan akşama sövenlere söylüyorum yargı reformuna. Demek ki burada samimi bir adım var.” ifadesine yer verdi.

    Bu çerçevede tahliye olan bazı siyasileri de aktaran Feyzioğlu, “Kimler yararlanıyor görüyorsunuz. İşte bu Türkiye’yi kucaklamak yolunda önemli bir adım.” diye konuştu.

    Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tahliyesine değinen Feyzioğlu, şunları belirtti:

    “Hukuk işliyor. Yaptığına baktı, ‘Hüküm kesinleşinceye kadar ben bunları tahliye edeyim, hüküm kesinleştiğinde yatarı varsa geri alırım’ dedi olan bu. Ilıcak ve Altan aklanmamıştır. Bu kişilerin sırf siyasi iktidara muhalif diye vaktiyle devleti ele geçirme noktasına gelmiş bir hain, kanlı, sefil terör örgütünü her cümleleriyle desteklediklerini lütfen kendilerine ‘Demokratım’ diyenler unutmasın. Bunlar Türk mahkemelerinin kararlarıyla suçlu ilan edilmişlerdir. Gazetecilik yapmadıkları, suç işledikleri sabit olmuştur. Ama işledikleri suç ‘darbeye teşebbüs’ olarak değil, ‘terör örgütünü desteklemek’ olarak belirlenmiştir. Yargı böyle karar vermiştir. İstinafı göreceğiz, temyizi göreceğiz. Bakalım ne çıkacak. Kişisel görüşümü söylüyorum; her ikisinin de kaleminde kan vardır. ‘Onlar gazeteci değil, onlar haindir’ diye, bu ülkenin vatanseverleri zindana atılırken sevinç çığlıkları atmışlardır. Ben bunları unutmam. Vicdanıma da unutturmam”.

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
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    Olağan Genel Kurul ne zaman?” sorusuna Feyzioğlu, “1,5 sene sonra. Kendine güvenen hodri meydan gelir, aday olur, seçilebiliyorsa seçilir. Ama bu arkadaşlarımızın bir kısmı kendi barolarında bir daha seçilemeyeceklerini herhalde düşünüyorlar. ‘Feyzioğlu’nu sıkıştırıp, seçimli genel kurul zaten kanunumuzda mümkün değil, ona rağmen seçimli istiyorlar, istifa ettirir, bu kaleyi düşürebilirsek biz de gelir 1-1,5 seneliğine otururuz, sonrası Allah Kerim’ diyorlar herhalde.” cevabını verdi.

    “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Feyzioğlu, şunları kaydetti:

    © Fotoğraf : Twitter
    TBB, 12 baronun olağanüstü genel kurul çağrısını reddetti
    “Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım. Benim istikametim doğru, davamız haklı. Neden vazgeçeyim ki? Yaptığımızın yanlışlığını koysunlar ortaya amenna. Ben ülkemin Cumhurbaşkanı ile vatandaşlarımızın, meslektaşlarımızın sorunlarını tek tek çözmeye başlamışken ve Uluslararası Barolar Birliğinin Türkiye’yi etnik temizlikle suçlaması karşısında adında ‘Türkiye’ ibaresini taşıyan bir kurumun başkanı olarak, ‘Siz ne hakla bunu söylersiniz Türkiye’ye ve Türk ordusuna’ dedim diye mi istifa edeceğim. Bana diyorlar ki ‘Sana ne Barış Pınarı Harekatı’ndan’, siz gidin de ‘Sana ne Barış Pınarı Harekatı’ndan’ cümlesini bana değil, Uluslararası Barolar Birliğine söyleyin, CCB’ye söyleyin, Avrupa Barolar Birliğine söyleyin. Benim askerim, sivillerim şehit oluyor, milli birliğim, toprak bütünlüğüm tehdit altında. Uluslararası Barolar Birliğine tek cümle etmeyecek ağalar ama Akçakale’ye gitti diye Metin Feyzioğlu’nu yerden yere vuracaklar. Hiçbir şekilde bunlara pabuç bırakma niyetinde değiliz.

    Son nefesime kadar milli dava için mücadele edeceğim. İddia ediyorum bu 12 baronun yönetim kurulu halktan da kendi meslektaşlarından da kopmuştur. Meslektaşlarının sorunlarını çözmek amaçları yoktur, sorunlarının çözülmesine karşı rahatsızlıkları vardır. Arkamızda Türk milleti, avukatların ezici çoğunluğu vardır.”

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    Etiketler:
    Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Metin Feyzioğlu, TBB
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