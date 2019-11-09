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    Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Kupası- İlçe Örgütleri Voleybol Turnuvası'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan final maçını izledi.

    Kılıçdaroğlu: Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından ilçe örgütleri voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvanın ödül töreninde konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Rıdvan Korkulutaş
    Kılıçdaroğlu: Halen orta çağ siyaseti yapıyoruz
    CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen voleybol turnuvasının final maçı oynandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde oynanan final maçına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve sporseverler katıldı. Mücadele başlamadan önce Sultangaziyle Beylikdüzü ilçe örgütü takım oyuncuları maça LÖSEMİ haftasına dikkat çekmek adına yüz maskeleri ile çıktı. Turnuvanın şampiyonluğu Sultangazi İlçe Örgütü oldu.

    'Yerel yönetimlerde büyük bir başarı elde ettik'

    Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini takdim etmek için kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, “İstanbul örgütüyle gurur duyuyorum. Onlar çok önemli başarılara imza attılar. İstanbul örgütüyle gurur duyuyoruz ama İstanbullularla da gurur duyuyoruz. Onlar bize büyük bir başarıyı tattırdılar. Şimdi çok önemli bir gelişmenin daha altına imza attık”.

    'Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız'

    “Örgütlerimiz demokraside verdiği örneğin bir benzerini sporda da verdiler” diyen Kılıçdaroğlu, “Bir araya geldiler. Yarıştılar, birincisi de oldu sonuncusu da oldu. Dolayısıyla yürekten teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde büyük başarı elde ettik, sporla da büyük bir başarı elde ettik. Şimdi o başarıyı ve çıtayı yukarıya taşıyacağız. Türkiye genelinde de büyük bir başarıya imza atacağız. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

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    Etiketler:
    İstanbul, Canan Kaftancıoğlu, yerel yönetim, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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