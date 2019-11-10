Haluk Levent’ten Antalya paylaşımı: Orada katil bir baba var

Geride bırakılan mektup
Yaşanan bu intihar olayının ardından yapılan ilk incelemelerde baba Selim Simşek tarafından yazılmış bir mektup bulundu. Şimşek’in bıraktığı mektuptan, maddi sıkıntı çektiği ve dokuz aydır çalışmadığı anlaşılıyor. Şimşek'in, “Herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok. Hayatımıza son veriyoruz” ifadelerini kullandığı iddia ediliyor.
Antalya’da yaşanan bu kan donduran olayın ardından, haberleri yakından takip eden şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden intihar olayıyla ilgili yapılan kimi yorumları eleştirerek babanın ailesini öldüren bir katil olarak görünmesi gerektiğini belirterek şu paylaşımda bulundu:
“Antalya’daki 4 kişilik ölüm, babanın elbette geçim kaynağı ile ilgilidir. (Bıraktığı mektuptan anlaşılıyor) Ama baba için “Zavallı adam, onurluymuş” gibi kelimeler içimi yaralıyor be dostlar! Orada eşine ve iki yavruya kıymış KATİL bir baba var! Ne olursa olsun bu bir cinayettir”
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)