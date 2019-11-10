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11:29 10 Kasım 2019
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    İstanbul Boğazı

    CHP'den Boğaziçi raporu

    © AFP 2019 /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulan İstanbul Boğazı ve belediyelerle ilgili yasal değişiklik planına ilişkin raporda, "Amaç muhalefet belediyelerini çalışamaz hale getirmek, yerel yönetimlerin yetkilerini tek elde toplamaktır" denildi.

    Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, hükümetin İstanbul Boğazı ve belediyelerle ilgili yasal değişiklik planına ilişkin bir rapor hazırladı.

    CHP Genel Başkaın Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunulan raporda şu görüşler savunuldu:

    • İktidarın belediyelere yönelik yürüttüğü yasa değişikliği hazırlıkları, belediyeleri çalışamaz hale getirme ve yerel yönetimlerin yetkilerini tek elde toplama amacına yöneliktir. Yasalarda planlanan değişikliklerle belediyelerin atama, imar, şehir planlama gibi yetkileri Cumhurbaşkanlığı'nda toplanmak istenmektedir.

    • Değişiklikler ile büyükşehir belediyelerinde genel sekreter, başkan yardımcıları ve belediye iştiraklerinin genel müdür atamalarının Cumhurbaşkanlığı'nca yapılması planlanıyor. Büyük kentlerdeki kupon arazilerin, denizi olan kentlerde kıyı şeritlerinin, Boğaz'ın imar ve yapılaşma planlarının ve bu konudaki yetkilerin, Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturulacak kurula verilmesi planlanıyor.

    • 25 yıldan bu yana yönettikleri İstanbul ve diğer büyükşehirlerde belediyelerin yetkilerine dokunmak aklına gelmeyen iktidarın, bu belediyeleri kaybettikten sonra yasa değişikliğini gündeme getirme gerekçesi ortadadır. Amaç belediyelerin elini kolunu bağlayıp, icraat yapamaz hale getirmektir.

    İstanbul Boğazı'nın imar ve yapılaşma planlarının ve bu konudaki yetkilerin, Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturulacak kurula verilmesinin planlandığı öne sürülmüştü.

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    Etiketler:
    İmar, yerel yönetim, Muhalefet, Rapor, Sözcü gazetesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Erdoğan Toprak, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, İstanbul Boğazı, Boğaziçi, CHP
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