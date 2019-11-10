CHP'den Boğaziçi raporu

Değişiklikler ile büyükşehir belediyelerinde genel sekreter, başkan yardımcıları ve belediye iştiraklerinin genel müdür atamalarının Cumhurbaşkanlığı'nca yapılması planlanıyor. Büyük kentlerdeki kupon arazilerin, denizi olan kentlerde kıyı şeritlerinin, Boğaz'ın imar ve yapılaşma planlarının ve bu konudaki yetkilerin, Cumhurbaşkanlığı'nda oluşturulacak kurula verilmesi planlanıyor.