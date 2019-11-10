Birlikte yaşadığı kadını boğdu, parmaklarını ve yüzünü kesip tuvalete attı: Bir erkek şahıstan mesaj geldiğini gördüm

İstanbul Bahçelievler'de ailesi istemediği için kaçırıp birlikte yaşadığı Afganistanlı Najiha Arabzai'yi boğarak öldürdükten sonra parmaklarını ve yüzünü keserek tuvalete atan Zivar Gol Ravan'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Ravan, "Eşimin telefonunda bir erkek şahıstan mesaj geldiğini gördüm. Kendimi kaybettim" dedi.

Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın aktardığı habere göre, Bahçelievler'de ailesi istemediği için kaçırıp birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Afganistanlı Najiha Arabzai'yi boğarak öldürdükten sonra parmaklarını ve yüzünü keserek tuvalete atan 28 yaşındaki Zivar Gol Ravan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Savcı hazırladığı iddianamede tutuklu Ravan'ın cinayeti canavarca hisle işlemediğini belirterek 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Nisan ayında Bahçelievler'de günlük kiralık bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine bina sakinleri polise haber vermiş, yapılan incelemede dairedeki koltuğun altında bir kadın cesedi bulunmuştu.

Cesedin, Afganistan uyruklu Najiha Arabzai olduğu belirlenmişti. Güvenlik kameralarından taksiyle geldiği binaya valizle giren bir kişiden şüphelenen polis, Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan’ı Fatih’te saklandığı adreste yakalamıştı.

Ravan'ın iki gün sonra Yunanistan’a kaçmak için beklediği tespit edilmişti. Ravan ifadesinde Arabzai’nin teyze kızının kocasının kardeşi olduğunu, aileler izin vermeyince evlenmek için İstanbul’a kaçtıklarını ve imam nikahı kıydıklarını anlatmıştı.

Bir arkadaşı sayesinde 15 günlüğüne 300 TL’ye ev kiraladığını anlatan Ravan, "Eşimin telefonunda Ahmed adını kullanan daha sonra adını Ezaz olarak öğrendiğim bir erkek şahıstan mesaj geldiğini gördüm. Kendimi kaybettim" demişti.