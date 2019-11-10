Karahasanoğlu'ndan 10 Kasım yazısı: Bir ölüyü andınız diye size kim karşı çıkacak?

Yeni Akit Gazetesi Yazıişleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlarının, artık akılla hiçbir ilgileri kalmadığını öne sürerek, "Muhalefet etmiş olmak için, atıyorlar, sallıyorlar. Aslında buna 'muhalefet etmek' de demeyelim. Resmen düşmanlık yapmak" dedi.
'AK Parti resmi bayramları kutlatmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor' diyerek algı oluşturulduğunu kaydeden Karahasanoğlu, şöyle devam etti:
10 Kasım’ı bahane edip, 'gericiler, yobazlar, çağdışı tipler' gibi ahlaksızca saldırılarla, bu ülkenin dindar insanlarına hakaret etmeyecekseniz, bir ölüyü andınız diye, size kim karşı çıkacak? Hele hele..
O ölünün hayatta iken sarfettiği, 'Ölülerden medet ummak, medeni bir cemiyet için, şindir (lekedir)' sözüne rağmen. O 'ölü'ye de, 'sözleri'ne de saygısızlık ederek, 'ölüden medet uman' gösterilere imza atmasanız sizinle kim laf dalaşına girecek?"
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