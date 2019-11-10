Erdoğan: Cumhuriyete en büyük katkıyı başında bulunduğum hükümetler yapmıştır

Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Sürekli cumhuriyet denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Cumhuriyete en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe'de anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fani gibi Atatürk'ün yaptığı işlerin de eksikleri, fazlaları olabilir. Bunlar işin ehli kişiler tarafından tartışılabilir. Ama bu durum, tarihi bir şahsiyet olarak kendisinin milletimizin gönlündeki yerine asla halel getirmez" dedi.

"Cumhuriyeti yüceltmek için tüm tarihimizi yok saymaya kalkanlar bize göre kendi geçmişlerinden utananlardır" diyen Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in hizmetlerini anlatmak için ondan önceki tarihimize kin kusanlar, Atatürk maskesi takarak bu millete olan husumetlerini gizlemeye çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Sakarya'daki tank palet fabrikasının satımının ise söz konusu olmadığını söyledi.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma töreninde konuşuyor https://t.co/ymvwCHvXhw — AA Canlı (@AACanli) 10 ноября 2019 г.

​Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz'

Hayatları boyunca Türkiye'nin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için tek bir çivi dahi çakmamış kişilerin ağızlarından çıkan Cumhuriyet ve Atatürk sözü koskoca bir yalandan ibarettir.

Sürekli Atatürk denilerek onun mirasına sahip çıkılamaz. Sürekli cumhuriyet denilerek cumhuriyet güçlendirilemez. Cumhuriyete en büyük katkıyı şahsımın başında bulunduğu hükümetler yapmıştır. Biz bu kavramın lafla istismarını yapmadık.

Ülkemizdeki hiçbir bireyin sadece kendi çıkarını, kendi hesabını düşünme lüksü yoktur. Hep birlikte önce ülkemizin bu cendereden güçlenerek çıkması için çalışmamız gerekiyor. Hepimiz de işimizi en iyi şekilde yapacağız.

'Paramızla dahi vermediler, biz şimdi akıllı bomba üretiyoruz'

Bize paramızla dahi akıllı bomba da vermediler. Biz şimdi akıllı bombamızı da üretiyoruz. İnlerine girdik, kaçacak delik bile bulamıyorlar.

Suriye'de benim işim yok da Suriye'nin bizim topraklarda ne işi var? Benim askerim şehit olmuyor mu? O oradan taciz ateşi yapacak, biz de gereğini yapıyoruz. Milli iradeyi alt etmek için ellerindeki gizli açık tüm araçları seferber ettiler, bunda da muvaffak olamadılar.

'365 bin Suriyeli kendi topraklarına döndü'

Tıpkı son teröristi imha etmeden terörle mücadelemizin sona ermeyeceği gibi, tarihimize ve kültürümüze husumet besleyen son müstevli kafalıyı da aydınlatmadan bu mücadelemiz bitmeyecektir.

Güvenli hale getirdiğimiz bölgelerde şu an itibarıyla 365 bin Suriyeli kendi evlerine, kendi topraklarına döndü.

'Osmanlı'ya hakareti siyaset tarzı haline getirmek cehalettir'