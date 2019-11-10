16.8 milyon kişi sosyal yardımlarla ayakta duruyor

Resmi verilere göre kamunun yaptığı yardım harcamalarının Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 1.15 olurken, toplam 16 milyon 831 bin 210 kişi, aldığı sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2020 Yıllık Programı'nda, Türkiye’de yoksulluk oranı yüzde 21.2 olarak belirtildi. En zengin yüzde 20’lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın en yoksul yüzde 20’lik grubun aldığı paya oranı 7.8 oldu.

3.4 milyon hane yararlanıyor

Buna göre, yaşlı ve engelli aylığı alanların sayısıolarak belirlendi. Çocukları muhtaç ailelerin sayısı’ya çıkarken, evde bakım desteğinden yararlananların sayısı’ya yükseldi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilen tüm sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı 2018’de 300 bin artarak 3.4 milyon oldu. Yeterli geliri olmadığı için Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri devlet tarafından karşılananların sayısı da 6.6 milyondan 6.9 milyona yükseldi.

Muhtaç aylığı (yetim ve engelliler) alanların sayısı 3 bin 734’ten 4 bin 869’a, imaret hizmetlerinden yararlananların sayısı 20 bin 315’ten 84 bin 280’e, MEB’den burs (ilk ve ortaöğretimdeki muhtaç öğrenciler) alanların sayısı 259 bin 481’den 1.5 milyona, Yurt-Kur’dan burs (yükseköğretimdeki muhtaç öğrenciler) alanların sayısı 531 bin 208’den 557 bin 475’e çıktı. TKİ-TTK’den aldığı kömür yardımları ile ısınabilen hanelerin sayısı ise 2 milyon 65 bin oldu.

38 milyarlık yardım

Sadece 2018 yılında belediyelerin toplam 4.8 milyar lira yardım yaptığı belirtildi. 2018’de tüm yardımların tutarı toplam 38 milyar 253 milyon 405 bin lira oldu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan İnsani Gelişme Endeksi’nde Türkiye, 189 ülke içerisinde 64. sırada yer alıyor.