MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 16 taciz/saldırı gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) 'Barış koridoru'nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.
PKK/YPG'lilerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.
TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi. pic.twitter.com/tpUppPHg6L— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 ноября 2019 г.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)