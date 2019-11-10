Altaylı'dan İmamoğlu'na Atatürk mesajı: İnşallah seneye bu isimle anarsınız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 10 Kasım dolayısıyla kendi sesinden okuduğu şiiri eleştirdi: "Sevgili Başkan, Atatürk için 1 dakika saygı duruşuna davet eden tanıtım filminizi izledim sosyal medyada. Onun adı adı Mustafa Kemal olabilir. Ama biz ona Atatürk diyoruz. İnşallah seneye onu bu isimle anarsınız."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla sosyal medya hesabından kendi sesinden okuduğu şiiri paylaştı.

Söz konusu paylaşımı izlediğini söyleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İmamoğlu'na bir hatırlatmada bulundu. Altaylı, 'A TA TÜRK' başlıklı bugünkü köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bu ülkenin kurucusunun, bağımsız bir ülke olarak kalmamızı sağlayan, soyumuzu, sopumuzu koruyan, medeniyete kucak açmamız için gayret gösteren, kadınlarımıza sahip çıkan ve benim için her şeyden daha üstün, daha değerli olan adamın ölüm günü. Atatürk’ün.

Pekçok kuruluş bugüne özel filmler hazırlamışlar. Duygu yüklü. Senede bir gün ne kolay değil mi! Bir film yap. Tamam. Öyle değil arkadaşlar.

'Çok kolay ve insana kendini iyi hissettiren bir kelime'

Bir reklam ajansının metnini yazdığı filmle olmuyor bu işler. Sahip çıkmakla oluyor. Peşinden gitmekle oluyor. Teslim olmamakla oluyor. Öyle olmayınca olmuyor.

Ve son bir söz de Ekrem İmamoğlu’na. Sevgili Başkan, Atatürk için 1 dakika saygı duruşuna davet eden tanıtım filminizi izledim sosyal medyada.

Size bir hatırlatma yapayım. Onun adı Mustafa Kemal olabilir. Ama biz ona Atatürk diyoruz. Sizin de öyle demenizi isterdik. Emin olun kulağa kötü gelmiyor. Çok kolay ve insana kendini iyi hissettiren bir kelime.

A-TA-TÜRK

İnşallah seneye onu bu isimle anarsınız."