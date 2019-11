Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir" açıklamasında bulundu.

Ankara'nın Mamak ilçesi 3.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre saat 13.11'de Mamak'ta 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.

🔴Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının geçtiği son dakika verisine göre merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. pic.twitter.com/BeCYqxZ0uV — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 10 ноября 2019 г.

​Yavaş: Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halinde

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmediğini belirterek, "Mamak merkezli 3.4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir" dedi.