Belgeli çocuk bakıcılarına 1300 lira destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ni hayata geçireceklerini açıkladı.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini vurgulayan Selçuk, şu bilgileri verdi:
Selçuk, proje kapsamında ayrıca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına tek seferlik yaklaşık 1300 lira (200 euro) civarında mali destek sağlanacağını da belirterek, projede faydalanıcılara sağlanacak mali yardımın toplamda 160 milyon lirayı bulacağına dikkati çekti.
'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır'
"3 bin 700 çocuk bakıcılarına sağlayacağımız destekle sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik etmeyi amaçlıyoruz" diyen Selçuk, başvuru süreciyle ilgili şunları söyledi:
"Sloganı 'Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır' olan projemize başvurular internet üzerinden (www.sgkegitimlibakici.org) e-devlet şifresi ile yapılabilecek. Ön kayıtlar 13 Kasım Çarşamba saat 14.00'te alınmaya başlanacak, kesin kayıtlar ise 26 Kasım Salı günü alınacak."
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