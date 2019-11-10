Sokak hayvanlarını 'tek tek öldüreceğini' söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Halk Evi’nin önüne bırakacağını yazdı.
Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bu, sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.
Tepki gelince mesajları silmişti
Hakkında soruşturma başlatılan H.A., paylaşımlarından birinde, "Aşağıda paylaştığım uyuz köpeği geberteceğim. Mikrop saçan kedi köpek ne varsa tek tek temizleyerek Nilüfer Belediyesi önündeki meydana atacağım. (...) 9 milimetre çapında 14 mermi sıkmazsam namerdim. Yedek şarjörü ise bir it öldü diye zırvalayan hayvanseverlere boşaltırım" demişti.
Gelen tepkiler üzerine H.A. bu paylaşımlarını silmişti.
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