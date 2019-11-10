Sokak hayvanlarını 'tek tek öldüreceğini' söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı

Bursa'da sosyal medyada sokak köpeklerini öldüreceğine dair paylaşımlarda bulunan H.A., polis tarafından gözaltına alındı. Belediye görevlisi olan H.A. görevden uzaklaştırılırken, fotoğrafı paylaşılan köpek de tedaviye alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yaşayan H.A., sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden hayvanları öldürüp, Nilüfer Belediyesi’ne ait Nilüfer Halk Evi’nin önüne bırakacağını yazdı.

Nilüfer Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen H.A.'nın yaptığı paylaşımlara sosyal medyadan tepki yağdı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.A.'yı dün gözaltına aldı. H.A.'nın paylaştığı fotoğraftaki köpek de tedavi edilmek üzere Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi.

© İHA / SÜLEYMAN AYDIN Bursa'da Nilüfer Belediyesi çalışanı olduğu belirtilen H.A.'nın sokak köpeklerini öldüreceğine dair sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan biri

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapılan paylaşımlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Bu, sokak hayvanlarına davranış biçimlerimize yakışmayan bir yaklaşımdır. Bu kişinin paylaşımlarının olduğu gün, başka vatandaşlarımızdan ihbarlar gelmiş. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz köpeği alarak gerekli tedavisini yapmak için barınağımıza getirmişler. Ciddi bir hastalığı var, tedavisine devam ediliyor. Köpeğin iyileşmesi için gereken bütün çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Tepki gelince mesajları silmişti

Kendisini asıl üzenin şüphelinin Nilüfer Belediyesi çalışanı olması olduğunu söyleyen Erdem, "Bu kişi ile ilgili Belediyemiz tarafından değişik zamanlarda çeşitli yaptırımlar yapıldı. Kendisi sosyal medya üzerinden bizi tehdit etmiş bir kişidir.olduğu söyleniyor, raporu var. Bizde sosyal medyadaki en son paylaşımlarının ardından işten uzaklaştırma konusunda karar verdik. Bundan sonra hukuk yolu ile ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.

Hakkında soruşturma başlatılan H.A., paylaşımlarından birinde, "Aşağıda paylaştığım uyuz köpeği geberteceğim. Mikrop saçan kedi köpek ne varsa tek tek temizleyerek Nilüfer Belediyesi önündeki meydana atacağım. (...) 9 milimetre çapında 14 mermi sıkmazsam namerdim. Yedek şarjörü ise bir it öldü diye zırvalayan hayvanseverlere boşaltırım" demişti.

Gelen tepkiler üzerine H.A. bu paylaşımlarını silmişti.