Tel Abyad'da bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü, 20'den fazla yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'lilerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı" ifadeleri yer aldı.
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı. pic.twitter.com/8GYVMagjpQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 ноября 2019 г.
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