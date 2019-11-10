Antalya’da evlerinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum’da toprağa verildi

Antalya'da siyanür zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği düşünülen Selim (36) ve Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar'ın (5) cenazeleri memleketleri Erzurum'da toprağa verildi.

Cenazeler, kepçeyle açılan 6 metre derinlikteki tek çukura yan yana özel kıyafetli AFAD ekipleri tarafından yerleştirildi. Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.

© İHA / ÖZGE BOZO-SEFA TETİK Antalya’da, ilk bulgulara göre kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi Erzurum’da kazılan 6 metre derinliğindeki özel mezarlıkta toprağa verildi. Mezarlığa kimse alınmazken, yakınları defin işlemlerini uzaktan gözyaşlarıyla izledi.

Antalya’nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaşmıştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek, eşi Sultan Şimşek ile çocukları Ceren ve Ali Çınar'a ait olduğu tespit edilmişti. Yapılan ilk incelemede siyanürle zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Cenazeler Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırkgöze Mahallesi'nde dekontaminasyon kamyonu ile getirilirken, güvenlik güçleri cenaze aracı çevresinde yoğun önlem aldı. Aileleri ve yakınları tarafından gözyaşları ile karşılanan cenazelerin yanına kimse yaklaştırılmadı. AFAD ekipleri ve cenazeyi yıkamak için gelen imamlara da özel kıyafet giydirildi.

Kılınan namazın ardından cenazeler, cenaze aracı ile mezarlıkta defnedilecekleri yere götürüldü. Cenazeler özel kıyafetli AFAD ve din görevlileri tarafından kepçe ile açılan 6 metrelik çukura yan yana konularak son yolculuğuna uğurlandı.