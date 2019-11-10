Romanlar parti kuruyor: 'Güzel Parti'

Türkiye'de dernek çatıları altında bugüne kadar çalışmalarını ve seslerini duyurmak isteyen Romanlar, 'Güzel Parti' adında siyasi bir parti kurma kararı aldı. 'Sesimi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği' Genel Başkanı Hüseyin Akbulut, ocak ayında partinin kuruluş işlemlerinin tamamlanacağını söyledi.

Bağlı bulundukları çeşitli dernek çatıları altında seslerini duyurmak için çok sayıda farkındalık çalışması yürüten Romanlar, bir araya gelerek 'Güzel Parti' adında bir siyasi parti kurma kararı aldı. Partinin kurulma kararını ilk kez Edirne'de açıklayan kurucu kurulu üyeleri, kafede basın açıklaması yaptı. Kurul adına açıklama yapan Sesimi Duyan Yok Mu Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Akbulut, partinin 2020'nin ocak ayında kuruluş işlemlerinin tamamlanacağını belirtti.

'Romanlar 1'er milletvekiliyle susturulmaya çalışıldı'

Parti kurma kararlarının Roman camiasında heyecanla karşılandığını anlatan Akbulut, "CHP, Özcan Purçu'yu Meclis'e milletvekili olarak gönderdi; AKP de Cemal Bekle'yi milletvekili olarak Meclis'e gönderdi. Tabii bunlar, konu mankeni olarak gönderildiler. 5.5 milyon oyu olan Romanlar, 1'er milletvekiliyle susturulmaya çalışıldı" dedi.

Bugüne kadar onurlarının kırıldığı zamanlar olduğunu belirten Akbulut, partinin kuruluş amacını şöyle açıkladı:

"Bir parti kuruyoruz ve bu parti ile bizim de çocuklarımız Meclis'e gidecek, belediye başkanı olacak, milletvekili olacaklar, meclis üyesi olacaklar, il başkanları, ilçe başkanları olacak. Bütün Romanlara tüzel kişilik kazandıracağız ve söz sahibi olacaklar."

'Yüzde 13'lere varan oy alabiliriz'

TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yılında, 2020'nin ilk ayında partilerinin kurulmuş olacağını kaydeden Akbulut, "4 milyon 900 oy alan İyi Parti'nin oy oranı yüzde 7'ye denk geliyor. Şu anda bizim 5.5 milyon oyumuz var. Eğer kenetlenebilirsek ve dışarıdaki bize destek olacak olan vatandaşlarımızı da kazanabilirsek yüzde 13'lere varan oy alabiliriz" dedi.