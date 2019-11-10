Kestiği ağacın dalı başına düşünce ağır yaralandı

Karabük'teki Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kızılkaya bölgesi Beşçınarlar mevkisinde orman üretimi yapan 30 yaşındaki Ömer Karaş, kesim yaparken kesilen ağaçtan kopan dalın kafasına düşmesi sonucu yaralandı.
Karaş’ın birlikte çalıştığı orman işçileri durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Karaş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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