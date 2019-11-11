İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi" dedi. Çataklı, Alman uyruklu 7 yabancı teröristin de 14 Kasım'da sınır dışı edileceklerini söyledi.

Türkiye, yakaladığı yabancı uyruklu IŞİD'lileri ülkelerine göndermeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi" dedi.

Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının da seyahat programlarının yapıldığını belirten Çataklı, 14 Kasım'da sınır dışı edileceklerini söyledi.

'Bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak'

Çataklı, "Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir yabancı terörist savaşçı için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak" diye konuştu.