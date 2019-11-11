Erdoğan: Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez

Ankara'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen fidan ekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez" dedi. Erdoğan, hedeflerinin zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.