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13:05 11 Kasım 2019
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    Erdoğan: Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
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    Ankara'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla düzenlenen fidan ekme töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez" dedi. Erdoğan, hedeflerinin zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

    Milli Ağaçlandırma Günü '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluştu.

    Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

    Açılışın ardından konuşan Erdoğan, "11.11.2019 tarihinde saat 11.11'de toplam 11 milyon fidan ve ağacı geleceğe nefes olması ümidiyle toprakla buluşturuyoz. Hedefimiz zümrüt yeşili görüntüsüne kavuşan bir Türkiye'dir" dedi.

    ​'Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı'

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • 17 yılda toplam 4.5 milyar fidanı toprakla buluşturarak orman varlığımızı 20.8 milyon hektardan 22.6 milyon hektara çıkardık
    • Burada ağaçlandırma yapıyoruz. Çevrecilik adına 17 yıldır bize söylemediklerini bırakmayanlar nerede? Hiçbiri ortada yok. Geçmişte birileri ağaç bahanesiyle şehirlerimizi talan etmeye kalkmıştı, biz burada ağaçlandırma yapıyoruz, nerede o ağaç diye ortalığı karıştıranlar? Dikili ağaçları yok.
    • Bunların derdi ağaç dikmek değil Türkiye'yi çıra gibi yakmaktı. Bodrum'da, Marmaris'te ormanlık alanları nasıl yaktıklarını izledik değil mi? Bu PKK denilen bölücü terör örgütü 'biz yaktık' dediler. Onlar yaktılar, biz diktik. Bunların derdi çevreyi korumak değil birileri adına Türkiye'yi kuşatmaktı.

    'Onlar sakalımızı traş ettiler ama biz onların kollarını kesiyoruz'

    • Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ağaç sevgisini taçlandırıyoruz. Bizim yeşil sevgimizi, ağaç hassasiyetimizi, çevre hassasiyetimizi kimsenin terazisi ölçmeye yetmez.
    • Onlar sakalımızı traş ettiler, bilin ki traş edilen sakal daha gür biter. Ama biz onların kollarını kesiyoruz, o yerine gelmez.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' kampanyası kapsamında düzenlenen programa katılarak fidan dikti.

    'Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim'

    • Hizmet bir vizyon işidir. Bazıları önüne gelen projeleri bile hayata geçiremiyor. Birileri, bir önceki dönemde hazırlıkları tamamlanan ileri biyolojik arıtma tesisi yatırımı için, şu gaflete bakın, 'temel atmama töreni' yapıyor. Bunlar temel atma ve açılış töreni gibi işlere zaten yabancılar.

    • © Fotoğraf : Twitter/İstanbulSanayiOdası
      İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım
      Ben temel atma törenine değil açılışlara giderim. Bu benim prensibim, o ayrı. Karakterlerine uygun şekilde temel atmama töreni düzenlemişler. Ülkeye ve millete hizmet bunların bünyesine ağır gelir. Onun için kendilerine yakışanı yapmışlar. Vatandaş orada koku başlayınca sokaklara döküldü.

    • Ankara da böyle değil miydi? Aynı şekilde sıkıntılar diz boyuydu, Melih Bey ile birlikte bu adımlar atıldı, Ankara bir değişimi dönüşümü yaşadı. AK Parti deyince akla hizmet gelir.
    Etiketler:
    Orman yangını, PKK, Marmaris, Bodrum, seferberlik, Ankara, Melih Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), CHP, AK Parti, Fidan, ağaçlandırma, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan
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