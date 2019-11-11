Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

70'lerde evine bomba atanlara inat bu pozu veren cesur bir aydını, Mülkiye'deki Anayasa Hukuku hocamı, çok değerli bir insanı kaybettik.

Mümtaz Hocam, nur içinde yat...

Fotoğraf: Süreyya Oral.#mümtazsoysal pic.twitter.com/cplNM04R69