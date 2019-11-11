Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.
Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Siyaset ve akademi dünyasında yapmış olduğu değerli çalışmalarıyla yakından tanıdığımız, eski Dışişleri Bakanımız Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın vefatını üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 11 ноября 2019 г.
Değerli hocamıza Allah'tan rahmet, sevenleri ve ailesine sabırlar diliyorum. pic.twitter.com/tI00db2YqJ
Bir dönem Dışişleri Bakanlığı da yapan Soysal, Uluslararası Af Örgütü’nünde genel sekreterlik yapmış ve 12 Mart darbesi döneminde 'Anayasaya Giriş' kitabında 'komünizm propagandası' yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.
70'lerde evine bomba atanlara inat bu pozu veren cesur bir aydını, Mülkiye'deki Anayasa Hukuku hocamı, çok değerli bir insanı kaybettik.— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) 11 ноября 2019 г.
Mümtaz Hocam, nur içinde yat...
Fotoğraf: Süreyya Oral.#mümtazsoysal pic.twitter.com/cplNM04R69
1991 yılında SHP'den Ankara, 1995 yılında da DSP'den Zonguldak'tan milletvekili seçilen Soysal, Tansu Çiller başbakanlığı'ndaki hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.
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