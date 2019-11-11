Selvi: Erdoğan’ın Babacan’la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Barış Pınarı’na rağmen siyaset hareketli' başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti cephesinde birlik ve beraberliği güçlendirmeye yönelik bir çabanın sezildiğini söyledi.

"Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül-Ali Babacan partisinin kuruluş aşamasına geldiği bir sırada Erdoğan, bütünleşme çabalarını artırdı" diyen Selvi, devamında "Daha önce görüştüğü Ali Babacan’ı birlikte çalışmaya ikna edemeyen Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Babacan’la yeni bir görüşme yapmayı planladığı söyleniyor. Davutoğlu ve Gül’den ziyade Erdoğan’ın Babacan’ın üzerinde durduğu anlaşılıyor" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısının ilgili bölümünü şöyle noktaladı:

"O nedenle Ali Babacan’ı kazanmak için hamle yapıyor. Başarılı olur mu? Biraz zor gözüküyor. Ama bir yandan da yeni partilere karşı AK Parti teşkilatını motive etmeye çalışıyor. İzmir il teşkilatının toplantısına telefonla bağlanarak 'Hiçbir şey sizi yılgınlığa itmesin. Bazı çatlak sesler veya safsatalar sizleri asla yılgınlığa itmesin. Bunların hepsi gider ama işin aslı burada kalır. Yedi düvel AK Parti’ye karşı bir gayretin içinde ama bizi asla koparamayacaklar. Gövdenin kökleri çok sağlam. Bu sağlam köklerle mücadelemizi sürdüreceğiz' diye seslenmişti."