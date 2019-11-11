Yunanistan, Türkiye'nin sınır dışı ettiği IŞİD'liyi almadı: Tampon bölgede kaldı

Türkiye'nin Suriye'de sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nda yakaladığı bir IŞİD'li, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği IŞİD'li, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı.