Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askerleri, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 10 kilometre derinlikte ve 62 kilometre uzunluğundaki güzergahta icra ettiği dördüncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Derbesiye bölgesinde icra edilen dördüncü kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere sekiz kara aracı da katıldı.

Fırat’ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dördüncü ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.https://t.co/lnGxYrw0qb pic.twitter.com/2LPc1SxIKV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 11, 2019

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