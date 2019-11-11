Çavuşoğlu: FETÖ terör örgütünün merkezi ABD'de

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ve Alanya Hamdullah Emin Paşa üniversitelerinin (AHEP) 2019-2020 akademik açılışı programına katılarak, ALKÜ Kampüsü Spor Salonu'nda bir araya geldiği öğrencilere 'Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi' konulu ilk dersi verdi.

Türkiye'nin etrafında köklü değişimler yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, dünyada bilinen tüm anlayışların yıkılmaya, Batı'nın zayıflamaya ve cazibesini kaybetmeye başladığını ifade etti.

'Batı gücünü kaybediyor ama Asya yükseliyor'

Çin, Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Güneydoğu Asya ülkelerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla çok kutuplu bir dünya görmeye başladıklarını ve ittifakların da çatırdadığını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"En son tamamen katılmasak da Macron'un NATO ile ilgili söylediği sözler de bunun bir göstergesi. Tek taraflı politikaların uygulandığı, ticaret savaşlarının tekrar alevlendiği bir dünyada yaşıyoruz. Bugün ekonomik olarak Batı gücünü yavaş yavaş kaybediyor ama Asya yükseliyor. Burada önümüze çıkan fırsatları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Buralara hangi politikalarla gitmemiz gerekiyor? Afrika'da Latin Amerika'da var olmaya çalışırken buralarda neler yapabiliriz, ne katkı sağlayabiliriz? Latin Amerika'da var olmaya çalışırken, sadece menfaat olarak gitmekte doğru değil. Tüm bunları değerlendiren bir dış politika oluşturmaya çalışıyoruz."

Terörizmle mücadele

Dünya'da terörizmin de farklı boyutlara ulaştığına işaret eden Çavuşoğlu, "Eskiden de bazı terör örgütleri vardı. O zaman da terör örgütlerinin belirli güçler tarafından kullanıldığını söylerdik. Ama bugün o güçler bunu gizlemiyorlar. Açık açık destek verdiklerini söylüyorlar. En son ABD, Suriye halkının sahip olduğu petrolleri, PKK'yı, YPG'yi güçlendirmek için kullandığını itiraf etti. Bugün vekalet savaşlarında en çok kullanılan terör örgütleridir, teröristlerdir. Birisi bitiyor başkası geliyor" diye konuştu.

Değişik ülkelerdeki terör örgütlerinin farklı ülkelerin istihbarat örgütlerince çok açık ve net bir şekilde kullanıldığını ifade eden Çavuşoğlu, "FETÖ terör örgütünün de çok açıkça söylüyorum merkezi ABD'de" dedi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman bir FETÖ'cüyü istediğimizde o ülkelerin yetkilileri diyor ki, 'Bizi Amerika aradı, Fransa aradı, Almanya, İngiltere aradı, vermeyin diyorlar.' Bir bakıyorsun alacağımız FETÖ teröristine o ülke vatandaşlık veriyor ya da kapattıracağımız FETÖ okulunu o ülkeye ait bir şirket devralıyor. Terör örgütlerinin hepsini farklı amaçlarla farklı ülkelerin kullandığı bir dönemde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü kafayı kuma gömerek görmemezlikten gelmek ve Türkiye'ye karşı tehditlere eli kolu bağlı kalmak anlamına gelmiyor. Ülkemize yönelik bir tehdit olduğunda, ülkenin menfaatleri söz konusu olduğunda gereğini yapmak önemlidir."