IŞİD'lilerin iade süreci başladı: ABD'linin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi

IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Türk makamlarınca yakalananların ülkelerine iade süreci başladı.
Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS polis eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi.
Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "İşlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak" demişti.
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