Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Ey insanoğlu görün, adalet neler izletiyor

11 yaşında şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, ağlayarak çektiği videoda, "Ben kızımın otopsi videosunu izliyorum. Ey insanoğlu görün! Adalet neler izletiyor" dedi.

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, kızının otopsi videosunu izlediğini belirtti.

Gözyaşı dökerek çektiği videoda, hükümete seslenen ve kızının ölümüyle ilgili gerçeklerin örtbas edilmek istendiğini vurgulayan Şaban Vatan “Allah böyle adaletin belasını versin. Ben kızımın otopsi videosunu izliyorum. Ey insanoğlu görün, adalet neler izletiyor. Böyle adalet yerin dibine batsın. Hükümet size sesleniyorum; Ben kızım bütün organlarını canlı canlı izliyorum. Bir Nurettin Canikli için bunları yaptınız” dedi.

Ben bunlari izliyorum . Nerde bu kan pic.twitter.com/G25zwL5Yoe — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) November 11, 2019

pic.twitter.com/Rt7hE3pWOq — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) November 11, 2019

Bu nasıl bir değerlendirme . Allah belalarını versin . Belikirik kalça kırık ayak kopuk diger ayak kırık sol elbilek hasarlı sırt usttu diksekleriyle sürüne bilirmis . Yazıklar olsun . Kaça satilmislik pic.twitter.com/EmC2Q7uWGU — şaban vatan Rabia Nazın Babasi (@VatanSaban) November 11, 2019

​Rapora eleştiri

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir başka görüntülü tweette ise Adli Tıp Kurumu’nun raporuna tepki gösteren Vatan “Bu nasıl bir değerlendirme. Beli kırık, kalça kırık, ayak kopuk, diğer ayak kırık, sol el bilek hasarlı, sırt üstü dirsekleriyle sürünebilirmiş. Yazıklar olsun” eleştirisinde bulundu.