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17:42 11 Kasım 2019
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    Juventuslu Emre Can, Bingöl'e diyaliz makinesi bağışladı

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    Türkiye
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    Juventus'ta forma giyen Emre Can, Almanya'da yaşayan böbrek hastası komşusu Aysel Önüç'ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatillerinde memleketi Bingöl'ün Kığı ilçesine gidemediğini öğrendi. Bunun üzerine Emre Can, satın aldığı makineyi Kiğı Entegre Devlet Hastanesine gönderdi.

    Aslen Afyonkarahisarlı bir ailenin oğlu olarak Frankfurt’da doğan Emre Can, 54 yaşındaki böbrek hastası komşusu Aysel Önüç’ün, diyaliz makinesi sıkıntısı çekebileceği endişesiyle yaz tatilinde memleketi Kiğı’ya gitmediğini öğrendi.

    Buna üzülen Emre Can, Kiğı’ya diyaliz cihazı bağışı yapmaya karar verdi. Bingöl'deki yetkililerle irtibata geçen Can, satın aldığı diyaliz makinesini Kiğı Entegre Devlet Hastanesine kurulması için bağışladı.

    Diyaliz merkezinde kurulan cihaz, ilçedeki hastaların hizmetine sunuldu.

    'Hastalar gönül rahatlığıyla ilçeye gelebilir'

    İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu,15 yataklı Kiğı Entegre Devlet Hastanesinin 2017 yılında hizmete başladığını belirterek, Kiğı ve Adaklı içlerinde yaşayan böbrek yetmezliği olan hastalar için hastane bünyesinde 2 cihazlı diyaliz ünitesi kurulduğunu belirtti.

    Emre Can’ın bağışıyla merkezdeki diyaliz makinesi sayısının 3’e yükseldiğini ifade eden Gündoğdu, şunları kaydetti:

    “Ancak yazın hem Kiğı hem de Adaklı nüfusu iki katına yükseliyor. Misafir olarak gelen hastalar dolayısıyla cihaza ihtiyacımız oldu. Merkeze yeni cihaz talebinde bulunacağımız dönemde Juventus’ta oynayan futbolcu Emre Can’ın bu durumdan haber olmasıyla tarafımıza bir bağış talebi iletildi. Bunu memnuniyetle karşıladık. Şu anda 7 hastamız iki cihazda hizmet almakta, toplamda 3 cihazımız hazır bulunmaktadır. Yaz aylarında 12 hastaya kadar ihtiyaç halinde bu hizmeti sürdürmekteyiz. Tüm hastalarımız gönül rahatlığıyla yaz tatillerini geçirmeleri adına Kiğı ve Adaklı gelmeleri açısından bir sıkıntı kalmadı. Bağış yapan Emre Can’a teşekkür ediyoruz.”

    'Bingöl'e gidip gelmekten kurtuldum'

    Adaklı ilçesinden diyaliz için Kiğı'ya gelen 67 yaşındaki Sevgili Erinç, 4 yıl önce böbreklerindeki rahatsızlığı nedeniyle diyalize girdiğini söyledi.

    Haftada 3 gün makineye bağlandığını anlatan Erinç, “Bu cihaz sayesinde Bingöl’e gidip gelmekten kurtuldum. Allah’a çok şükür bu cihaz burada var. Aynı gün girip evime gidiyorum. Emre'ye çok teşekkür ederim, Allah razı olsun, Allah hayrını kabul etsin” dedi.

    15 yıldır diyalize girdiğini ifade eden İmam Özüm ise daha önce Bingöl’e gidip tedavi olduğunu, son üç yıldır da Kiğı’da diyalize girdiğini söyledi.

    Etiketler:
    diyaliz, böbrek, Almanya, Emre Can, Juventus
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