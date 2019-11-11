'İnek Duası' için açılan davada beraat

“Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan açılan davada, Ankara 17. Asliye Hukuk mahkemesi beraat kararı verdi.
Bugünkü duruşmada yazılı savunmayı Av. Dr. Kerem Altıparmak sundu. Duruşmaya Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dr. Dinçer Demirkent de katıldı.
Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin geleneksel İnek Bayramı’nda İnek Duası’nı okuyan öğrenciye, mezuniyetinin ardından kınama cezası verilmişti. A.Ü. Rektörlüğü tarafından başlatılan soruşturmada önce “bir aylık uzaklaştırma” cezası verilmiş soruşturmacılar daha sonra öğrencilik döneminde başka cezası olmaması nedeniyle cezayı “kınama” cezasına dönüştürmüştü. Cezaya karşı idare mahkemesinde açılan davada ise disiplin cezası iptal edilmişti.
İnek Bayramı 2017'de yasaklanmıştı.
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