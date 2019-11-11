'İnek Duası' için açılan davada beraat

Mülkiye olarak da bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin en önemli geleneklerinden biri olan İnek Bayramı’nda, yine gelenek olan İnek Duası’nı okuduğu için hakkında ceza davası açılan öğrenci Mehmet Can Tan, beraat etti.