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20:45 11 Kasım 2019
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    Türkiye Dışişleri Bakanlığı

    Türk Dışişleri: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de geri adım atmasını ummak beyhudedir

    © AA /
    Türkiye
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    Türkiye, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik uygulamayı planladığı kısıtlayıcı tedbirler için kabul ettiği çerçeve belgesine tepki gösterdi.

    AB - Türkiye
    © REUTERS / Francois Lenoir
    AB, Türkiye'ye yaptırıma ilişkin çerçeve belgeyi onayladı
    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Kuzey Kıbrıs'ın hak ve çıkarlarını, "Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen" korumaktan vazgeçmeyeceğinin daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulandığı anımsatıldı.

    Açıklamada, AB Dış İlişkiler Konseyi’nin bugünkü toplantısında bu konuda aldığı kararların, Konseyin 15 Temmuz ve 14 Ekim'deki toplantılarının ardından Türkiye'nin verdiği mesajların hiçbirinin yerine ulaşmadığını gösterdiği kaydedildi.

    Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın, 2004’ten bu yana Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının bir gerginlik değil, istikrar unsuru haline gelebilmesi için iyi niyetli bir çaba gösterdiği ve tüm yapıcı ve olumlu girişimleri üstlenen taraf olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve maksimalist pozisyonlarına alet ettiği AB ise bu süreçte ne gerçekleri görebilmekte ne de uluslararası hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar alabilmektedir. Haklarımızın tek taraflı olarak gasp edilmesine tabiatıyla izin vermeyeceğimiz, 2004’ten bu yana istikrarla dile getirilmiştir. AB tarafından, hükümsüz ve geçersiz bir yönetime uluslararası hukuk hiçe sayılarak verilen karşılıksız ve anlaşılamaz destek ile Doğu Akdeniz’de önemli bir iş birliği fırsatının rehin alınması gerçekten ibret vericidir".

    Kıbrıs-doğalgaz-sondaj platformu
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    Türkiye'nin, kalıcı istikrar ve Doğu Akdeniz bölgesinde yaşayan tüm insanların refahı için uluslararası hukukun temel ilkelerinin uygulanması ve bölgedeki iş birliğini teşvik etmeyi sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Bununla birlikte, daha önceden Kıbrıs sorununun çözülmesine katkıda bulunabilecek tarafsız bir aktör olma vasfını çok uzun süre önce yitiren AB’nin, Doğu Akdeniz’de de yapıcı ve yararlı bir tutum alabilmesinin mümkün olmayacağı görülmektedir." denildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "2004’ten bu yana Türkiye ve KKTC’nin egemenlik ve meşru haklarına saygı gösterilmesi çağrılarımız karşısında pervasız bir tutum benimseyen AB’nin, biz de faaliyete başladıktan sonra iyi komşuluk ilkesine saygı gösterilmesine atıfta bulunması, en hafif tabirle ironiktir. Ülkemizin tehditlere boyun eğerek, Doğu Akdeniz’deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir. Bu itibarla Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır."

    Kısıtlayıcı tedbirler

    Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini ele aldığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesinde anlaşmıştı.

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    Etiketler:
    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs, KKTC, Yaptırımlar, Sondaj, Doğu Akdeniz, Türkiye, Avrupa Birliği
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