Gaziantep'de kurulan 'Suriye Geçici Hükümeti', Suriyelilere lise denklik belgesi veriyor

Gaziantep’te Suriyelilere lise denklik belgesi verildiği ve Suriyelilerin ise söz konusu belgeyle Türk üniversitelerine başvurma hakkına sahip olduğu öğrenildi.

© DHA / Süre doldu, Suriyeliler göç idarelerine akın etti: 'Kaydımı yaptıramıyorum, kaçak olarak kalacağım' muhaliflerin Gaziantep'te kurduğu 'Suriye Ulusal Koalisyonu Geçici Hükümeti' Suriye vatandaşlarına Türk makamlarınca istenen belge de vermeye başladı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM Göç ve Uyum Komisyonu'na davet edilen Suriyeli öğrencilerden Malik Karadirek, "Muhaliflerin oluşturduğu Suriye geçici hükümetinin kurumları Gaziantep'te faaliyette. Her bakanlık var. Geçici hükümetin Eğitim Bakanlığı lise diplomalarıyla ilgili denklik veriyor, bu belge ile Türk üniversitelerine başvuruluyor" dedi.

Komisyon toplantısında katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise "Onların içerisinde hangi kurumlar var, bizim terör örgütü gördüklerimiz var mı, yok mu ?" diye sordu. Suriyeli öğrenci Karadirek, "Lise mezunlarıyla ilgili olarak geçici hükümetin elinde liste var. Mezun olmuşsa yazı yazıyorlar" açıklaması da yaptı.

TBMM Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu da, Gaziantep'e gidilerek bu hükümetin temsilcileri ile görüşme yapacaklarını açıkladı.